Uma rapariga, de 17 anos, foi leiloada pelos pais através do Facebook, no Sudão do Sul. Um empresário, da mesma região, ficou com Nyalong Ngong Deng em troca de 530 vacas, três carros Toyota Land Cruiser e cerca de 8.700 euros.

De acordo com o jornal ‘El Mundo’, a rapariga vai-se tornar na décima esposa do empresário, uma vez que o Facebook, que chegou a apagar a publicação, não detetou a venda a tempo de a evitar.

De acordo com fontes locais, citadas pelo mesmo jornal, um acordo normalmente não excede as 30 vacas. Contudo, o facto de Nyalong Ngong Deng ser descendente da etnia Dinka, uma das mais altas da África, foi um fator determinante para fechar o acordo.

"Os filhos do vencedor vão ser jogadores da NBA", dizia a publicidade partilhada pela família da jovem.

Os representantes das ONG que trabalham na região temem que o valor que os pais da jovem conseguiram pela sua venda online, levem outros pais a fazer o mesmo, uma vez que a venda de mulheres ainda é comum no Sudão do Sul.