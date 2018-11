O porto de Lisboa registou em outubro o melhor mês de sempre em número de passageiros de cruzeiro ao atingir 108875. Em relação a outubro de 2017, o crescimento foi de 47%, sendo que o número de passageiros em trânsito subiu 48%, já os passageiros em ‘turnaround’ (turistas que fazem escala) registaram um aumento de 43%.

O elevado fluxo do número de passageiros em turnaround em outubro deste ano deve-se ao facto de se terem registado maiores operações de turnaround e mais operações de interporting - 8 vs 4 – que contribuíram com 8.546 passageiros embarcados/desembarcados do total de 19.084 contabilizados.

O aumento do número de escalas em interporting contribuiu para uma maior oferta do turismo de cruzeiros a partir de Portugal e permitiu o movimento de 5.390 passageiros de cruzeiro de nacionalidade portuguesa durante o mês de outubro.

Em termos de acumulado, de janeiro a outubro de 2018, a atividade de cruzeiros no Porto de Lisboa registou 281 escalas e 486.588 passageiros. Estes números representam um crescimento de 1% em escalas e de 11% em número de passageiros face ao período homólogo de 2017.