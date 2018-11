A partir de janeiro, a ponte aérea Lisboa-Porto vai contar com 13 voos diários, com voos de hora a hora nos períodos de maior procura.

“A rota será totalmente operada por aviões a jato, da família Airbus, o que permitirá aumentar o número de assentos disponíveis para 220 mil, por ano, representando um aumento de 50% da oferta”, revelou a TAP, em comunicado.

A transportadora explicou ainda que os aviões da Airbus podem ficar estacionados em manga, o que "tornará mais ágil e rápido o embarque e desembarque dos passageiros", tal como irá facilitar o transporte de bagagem.

A rota alcançou os dois milhões de passageiros transportados, desde o seu lançamento, em 2016. Em 2017, do total de 595 mil passageiros com destino ao Porto, 49% compraram a viagem na Europa (293 mil), 30,8% em Portugal, fora do Porto (183 mil), 9% no Brasil (54 mil) e 4% nos EUA (26 mil).