Um atropelamento ocorrido esta segunda-feira numa passadeira com semáforos no centro da cidade de Braga, causou ferimentos, considerados ligeiros, a uma mulher com 50 anos.

O atropelamento deu-se na passadeira da Rua dos Barbosas com a Avenida 31 de Janeiro e o Largo da Soutinho, em frente à estação de serviço da BP, na zona de Santa Tecla, da freguesia de São Victor, em Braga, por um automóvel que acabava de virar para a Rua dos Barbosas, oriundo da Avenida Drº Porfírio da Silva.

O socorro foi logo prestado pelos Bombeiros Voluntários de Amares, que transportaram a vítima ao Hospital de Braga, tendo a ocorrência sido registada pela Esquadra de Trânsito do Comando Distrital da PSP de Braga.

A cidade de Braga é aquela onde há mais sinistralidade rodoviária em todo o distrito e em especial atropelamentos.