Foram reveladas esta semana novas fotografias da sessão fotográfica que juntou vários membros da família real inglesa.



Para assinalar o 70º aniversário do príncipe Carlos, o futuro rei junto a sua mulher, Camila, os filhos, William e Harry, as noras, Kate e Meghan, e os netos, George, Charlotte e Louis, para uma sessão fotográfica em família.



Agora, a imprensa britânica revelou novas imagens deste dia. E há uma que está a derreter os corações dos britânicos: Carlos aparece com o neto mais novo ao colo e mostra-se um avô muito carinhoso.