Marta Ortega, filha de Amancio Ortega, casou-se no passado dia 16, com Carlos Torretta.

O enlace entre a filha do fundador do grupo Inditez (que detém as marcas Zara e Oysho) e o filho do estilista Roberto Torretta tem feito correr muita tinta na imprensa espanhola, que descreveu o casamento como uma ‘cerimónia de sonho’.

A noiva usou um vestido da marca de alta-costura Valentino, criado por Pierpaolo Piccioli. Ao longo deste dia especial, a filha do fundador da Zara usou outros três looks, incluindo um smoking preto.

A imprensa espanhola revela que o casamento contou com a presença de cerca de 400 convidados, incluindo nomes conhecidos do público, como os músicos Norah Jones, Jamie Cullum e Chris Martin.

A revista Vogue Noiva partilhou em exclusivo no Instagram as primeiras imagens do enlace, que é considerado por muito o casamento com mais estilo do ano.

Amancio Ortega é um dos homens mais ricos do mundo - a sua fortuna está avaliada em cerca de 55 mil milhões de euros. O homem de 82 anos não gosta de dar entrevistas e é raramente visto em público.