Sophia Flörsch, a piloto alemã de 17 anos que sofreu um violento acidente no domingo durante a prova de Fórmula 3 no GP de Macau foi hoje submetida a uma cirurgia de fusão à coluna vertebral com sucesso, informou o chefe do serviço de ortopedia do hospital São Januário, em Macau.

“Temos confiança que não vai afetar a sua mobilidade no futuro”, disse um dos médicos, sublinhando que o prognóstico ainda é reservado.

A jovem sofreu várias fraturas na vértebra, com compressão no sistema nervoso central, e após a operação passou nos testes de sensibilidade em todas as partes do corpo.

Além de Sophia Floersch encontram-se ainda mais quatro pessoas hospitalizadas - dois pilotos de motos britânicos, um comissário de pista e um fotojornalista.

Os dois últimos encontram-se em observação e deverão receber alta dentro de uma semana.