Para mim o Aguachile será ‘the next big thing’… Assim que se cansarem do Ceviche.

Originário da costa de Sinaloa, Aguachile para partilhar com família, amigos e tequila. A receita original é com camarão fresco. Mas como estamos numa de plant-based e porque as estações é que ditam o que vamos comer decidi dar-lhe um twist e adicionar manga. E, porque a tradição já não é o que era, fui ao indiano da esquina buscar uns chapati integrais. Simplesmente delicioso, posso garantir-vos. É sem dúvida mais uma receita para provar que o sucesso de qualquer prato está em prepará-los com alimentos frescos da estação e de preferência locais e orgânicos.

AGUACHILE... MI VERSION

Ingredientes

1 Abacate Hass

½ manga meia madura

½ Pepino

¼ Cebola roxa

Coentros a gosto

2 Malaguetas vermelha e verde

Chives para decorar

Sumo de ½ limão para o abacate

Flocos de piripíri (opcional)

Para a emulsão

3 colheres de azeite extra virgem

1 colher de café de flor do sal

Sumo de 1 limão

Método

Lave bem todos os ingredientes, corte o abacate em meias luas e ponha sumo de limão para não deixar oxidar.

Corte o pepino, a manga e a cebola em macedónia. Isto vai permitir que os sabores de cada componente se misturem e atuem em conjunto.

Disponha num prato ou travessa. Entretanto prepare a emulsão.

Coloque o sumo de limão e o azeite no copo. Usando um liquidificador pequeno ou varinha mágica misture até obter uma emulsão.

Regue com a emulsão, acrescente as malaguetas cortadas e as folhas de coentros frescas.

Nota: eu prefiro o abacate Hass por ser mais denso, mas com textura amanteigada e cremosa.