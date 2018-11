Miguel Correia, a disputar a primeira época de ralis, é a nova “estrela” do automobilismo nacional, ao ter conquistado este domingo o FIA European Rally Trophy 3, confirmando o título com vitória da categoria no Rali Casinos do Algarve, onde era estreante absoluto.

Miguel Correia, de 27 anos, um jovem empresário natural de Braga, assegurou o triunfo na competição europeia depois de ter vencido o FIA Iberian Rally Trophy (título ibérico), que por isso considera “um final de época memorável”, depois de se estrear em 2018 no Campeonato de Portugal de Ralis e de participar na 40ª Rampa Internacional da Falperra.

O piloto do Renault Clio R3, navegado por Pedro Alves, venceu durante este fim de semana a prova do FIA ERT3 no asfalto do Rali Casinos do Algarve, deixando o espanhol Roberto Blach no segundo lugar (a 2m53.s) e o romeno Szabo Csongor no terceiro posto (a 7m55,3s).

Este resultado acresce já à vitória na sua categoria e nos 2 Rodas Motrizes no último Rali Vinho da Madeira, em agosto, deu o título europeu FIA ERT3 a Miguel Correia e Pedro Alves, que tinham ganho o FIA Iberian Rally Trophy, tendo Miguel Correia destacado o “papel crucial” do seu navegador, Pedro Alves, nesta época que considerou “excecional”.

Para Miguel Correia, em declarações ao i, “acho ser um título importante para Braga, para a região do Minho e para o próprio desporto português, pois eu próprio nunca imaginei que na minha primeira época no desporto automóvel conseguisse já vencer dois troféus FIA, ser vice-campeão nacional RC3 e acabar no pódio do Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes, onde estavam pilotos muito mais experientes”, como disse ao SOL.

Ainda segundo Miguel Correia, filho do campeão nacional de montanha em turismos, Manuel Correia, e de Isabel Pinto, navegadora, “este é um sentimento fantástico, porque evoluímos muito ao longo deste ano, mas a minha carreira só está a começar, sei que vou ainda aprender muito e evoluir”.