O governo alemão anunciou que estão proibidos de entrar nos espaço europeu os 18 cidadãos sauditas suspeitos de envolvimento no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, na Turquia.

Um porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha explicou que 15 dos suspeitos estão acusados de cometer o homicídio estando os restantes acusados de organizar o crime. Aos jornalistas acrescentou que "nos últimos dias, coordenamo-nos com nossos amigos franceses e britânicos” e só depois a Alemanha emitiu a interdição dos suspeitos ao espaço Schengen, avança a Reuters.

Questionado se o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, acusado pelos EUA de estar envolvido no assassinato de Khashoggi, se encontrava entre os 18 suspeitos, o porta-voz do ministério recusou-se a comentar.