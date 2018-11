Naftali Bennett, líder do partido Bayit Yehudi, retirou, hoje, a sua ameaça de abandonar o governo de coligação caso o primeiro-ministro Benjamim Netanyahu não o nomeasse ministro da Defesa. Netanyahu declarou na noite anterior que levar o país a eleições antecipadas seria irresponsável e prometeu ter um plano de acção para lidar com o Hamas e zelar pela segurança de Israel. Em resposta a estas declarações, o líder do Bayit Yehudi proferiu "se o primeiro-ministro for sério nas suas intenções, eu declaro agora que: retiramos todas as exigências políticas para ajudar Israel a vencer novamente"

Bennett, que detém a pasta da Educação naquele executivo, voltou atrás no seu ultimato, evitando eleições antecipadas e dizendo ainda que "é preferível que Netanyahu me vença no campo político do que [o líder do Hamas, Ismail], Haniyeh derrote Israel no campo de batalha."

A crise política teve início depois de se assistir à maior escalada de violência entre israelitas e palestinianos desde 2014, O governo de coligação teve uma baixa logo após o cessar-fogo que pôs fim ao embate entre as Forças de Defesa de Israel e o Hamas, depois de três dias de bombardeamentos entre os dois territórios. Defensor de uma política rígida contra a Faixa de Gaza, Avigdor Lieberman, ministro da Defesa, demitiu-se, opondo-se às tréguas negociadas com o Hamas, e exigiu eleições.