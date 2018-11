SINAPOL, Sindicato Nacional de Polícia, vem em face da notícia publicada a fls. 8 e 9 da edição em papel desse jornal do p.p. dia 14 do corrente mês de Novembro e igualmente divulgada na edição online da mesma data, exercer o seu direito de resposta, o que faz ao abrigo do disposto nos artigos 24° e 25° da Lei 2/99, de 13 de Janeiro (Lei de Imprensa) e com os seguintes fundamentos e texto a publicar:

1. A notícia publicada nas edições em papel e online do jornal i do passado dia 14 de Novembro, assinada pela Exma. senhora jornalista Beatriz Dias Coelho, com o título “PSP. Polícias têm sindicatos com mais dirigentes e sindicatos e sócios”, quantifica erradamente o número de associados do SINAPOL, como tendo 674, facto este que é completamente falso.

2. Tal informação sustentada numa tabela publicada sem qualquer rigor e de origem desconhecida, considerando que nem sequer a própria Direção Nacional da PSP está autorizada a fornecer este tipo de dados, tanto mais que tal violaria claramente a Lei de proteção de dados.

3. Mas ainda que a Direção Nacional da PSP tivesse fornecido os respetivos dados, que novamente se reitera que não aconteceu, os dados cedidos seriam os corretos ao invés dos incorretos que foram publicados.

4. É claro que o intuito de identificar um dos mais representativos sindicatos da PSP, como é o caso do SINAPOL, com apenas os referidos cerca de seiscentos associados, descredibiliza esta estrutura sindical, consubstanciando danos evidentes ao seu bom nome, prestigio e devida consideração.

5. O título escolhido, as opiniões veiculadas e a própria construção da notícia são objetivamente suscetíveis de pôr em causa a credibilidade do SINAPOL e eventualmente dos demais sindicatos que representam os profissionais da PSP.

6. Salienta-se ainda a falta de correção, ética e profissionalismo da citada autora da notícia, a qual em nenhum momento consultou o SINAPOL, para o confrontar com estes falsos dados e assim permitir que fossem em tempo corrigidos pelos que são efetivamente os verdadeiros números.

7. São estas, como outras notícias que justificam o debate na Assembleia da República sobre a existência “fake news” (notícias falsas), no sentido de serem devidamente condenadas, permitindo deste modo que o jornalismo em Portugal, seja por fim, isento, correto e acima de tudo verdadeiro.

Assim, nos termos da lei requer-se a sua publicação.

Armando Fernando Queirós Ferreira

Presidente do Sindicato Nacional de Polícia