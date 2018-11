Durante a tarde de hoje, a Polícia de Segurança Pública impediu 37 adeptos do Benfica de entrar no Pavilhão João Rocha, em Telheiras. A PSP considerou que o grupo se preparava para criar desacatos dentro do recinto onde se disputou o encontro entre o Benfica e o Sporting de apuramento para a final four da Liga dos Campeões de futsal.

Faltava cerca de meia hora para o início da partida, que terminou com um empate a um golo, quando os 37 elementos foram detidos.

De acordo com as informações divulgadas pela PSP, os adeptos tinham na sua posso luvas com proteção de plástico, gorros e proteções para os dentes.

Os adeptos foram levados para a esquadra de Telheiras e, depois de terem sido identificados, 36 saíram em liberdade, tendo um deles ficado detido por resistir às ordens da PSP. Muitos destes adeptos estão referenciados pela PSP como fazendo parte de uma das claques do Benfica.