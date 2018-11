A grande surpresa da Liga das Nações foi dada pela suíça que goleou a Bélgica, conseguindo assim apurar-se para a final four, que se disputará em Portugal. A perder por dois zero, os helvéticos encheram-se de brio e comandados por Seferovic, que fez um hat trick, deram a volta ao marcador e acabaram por ganhar por 5-2. O outro jogo mais aguardado da jornada dizia respeito ao Inglaterra-Croácia, que terminou com a vitória dos ingleses por 2-1, afastando assim a Espanha da fase final. Os espanhóis tinham começado a fase de qualificação a todo o gás, vencendo a Inglaterra em Wembley, e goleando os croatas por 6-0. Mas no futebol, como em muitas outras coisas, o que interessa é como acaba e não como começa.

Recorde-se que Portugal já está apurado para a fase final, depois de ter empatado em Milão com a Itália. O último jogo com a Polónia servirá apenas para preencher calendário.

À semelhança da Espanha, também a França poderá ficar de fora da fase final se a Holanda conseguir empatar com a Alemanha.