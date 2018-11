A partir de agora os fiscais da Carris vão poder fiscalizar o cumprimento do Código da Estrada, em especial nos percursos onde passam os autocarros e os elétricos. A Câmara Municipal de Lisboa aprovou na quinta-feira o novo estatuto da empresa com os votos contra do CDS, PSD e PCP.

Viaturas mal paradas ou mal estacionadas vão estar agora sob o olhar dos fiscais da Carris.