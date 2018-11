A ex-primeira-dama dos EUA Michelle Obama foi apanhada de surpresa por gesto romântico do marido Barack Obama, quando estava a dar uma entrevista em Washington DC.

Barack Obama apareceu de surpresa no palco onde estava Michelle Obama com um ramo de flores, ao entrar, segundo o The Hill, disse-lhe: “Lembras-te quando o Jay-Z apareceu durante um concerto da Bayoncé?".

A entrevista passou então a ser respondida a duas vozes, com ambos a contarem como se tinham conhecido.

Barack Obama sublinhou que ficou logo impressionado com Michelle, quando esta era sua orientadora num escritório de advogados em Chicago. "Sabes quando conheces alguém e simplesmente sentes-te compreendido?", afirmou o ex-Presidente dos EUA.

Michelle Obama está neste momento em digressão para promover o seu livro de memórias Becoming.