O Comando Territorial de Braga da GNR, através do seu Posto Territorial de Amares, na sexta-feira, apreendeu várias armas, em Amares, no âmbito de uma investigação em que supostamente, um homem de 60 anos, ameaçou familiares, com recurso a uma arma de fogo.

Os militares deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária, do qual resultou na apreensão de uma arma de fogo de calibre 12, três armas transformadas, uma arma de alarme, 175 munições diversos calibres e um bastão artesanal.

Ao sexagenário foi aplicada pelo Tribunal Judicial de Amares a medida de coação mínima e obrigatória, que é o termo de identidade e residência, como explicou ao i o comandante do Destacamento Territorial da GNR da Povoa de Lanhoso, capitão Orlando Mendes.