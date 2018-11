A corrida do GP de Macau em F3 foi interrompida, este domingo, na sequência de um grave acidente com a piloto alemã Sophia Floersch.

A piloto de 17 anos perdeu o controlo do carro e choca com outro veículo com a parte traseira do carro, levantando voo e indo embater numa estrutura já fora da pista.

Apesar da grande violência do embate Sophia Floersch sobreviveu ao impacto e estava consciente quando foi socorrida no local.

"A piloto está consciente e foi levada para o hospital para melhor avaliação", informou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) em comunicado.

Outras quatro pessoas, dois fotógrafos, um fiscal da corrida e mais um piloto, também receberam assistência médica, tendo sido transportados para o hospital onde estão a ser observados, informou ainda a organização do GP de Macau em F3.

A prova foi interrompida pouco antes das 16h locais (8h em Portugal continental), tendo sido retomada cerca de uma hora depois. O carro foi removido do local 30 minutos após o incidente e apesar da violência não houve danos significativos na pista.

Sublinhe-se que no ano passado, a competição ficou marcada pelo acidente na prova de motos que resultou na morte do piloto britânico Daniel Hegarty, de 31 anos.