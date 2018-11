Portugal empatou 0-0 com Itália na Liga das Nações, mas bastava-lhe o empate para se apurar para a "final four" da Liga das Nações.

Em San Siro, a equipa das quinas não brilhou, mas conseguiu um feito histórico: o de ter pontuado no estádio milanês, algo que nunca tinha feito.

E, agora, Portugal irá receber a organização da final four da nova competição de seleções da UEFA. Os estádios do Dragão, no Porto, e o de D.Afonso Henriques, em Guimarães, foram os escolhidos para acolherem a fase final da competição.

Os quatro participantes são os vencedores dos quatro grupos da Liga A. As meias-finais serão a 5 e 6 de junho de 2019, enquanto a final e o jogo de atribuição do terceiro lugar serão a 9 de junho.