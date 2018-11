Depois de semanas de tabu sempre avançou com a candidatura. Não encontrou ninguém à altura?

Não houve tabu nenhum. Havia uma vontade minha muito forte de não me candidatar, mas fui sendo pressionado por muitas pessoas para que me candidatasse. E as preocupações que foram sendo avançadas tinham a ver com o início do desenvolvimento do novo ciclo do Montepio e, sobretudo, porque me viam como uma garantia na negociação do período de transição das novas regras do mutualismo. Vamos beneficiar de um período de transição de 12 anos para aplicar as novas regras, mas este período de transição é muito exigente ao contrário do que se possa pensar. Quem entender que é um assunto que se pode tratar levianamente está errado, tem de ser tratado com muito rigor, com muita seriedade e tem de se ter um conhecimento muito forte não só do que é a Associação Mutualista, mas também daquilo que são as normas do setor segurador. Conheço muito bem as normas dos dois. Um período de transição mal negociado, negociado sem cuidado por alguém que até pode conhecer o setor segurador, mas não conhece a realidade mutualista - sei que há muita gente em Portugal até com responsabilidades que não sabe o que é uma mutualidade do ponto de vista da sua apresentação de contas, da gestão do seu balanço e os produtos que comercializa, etc. - o risco de acabar com a instituição é elevadíssimo. O código tem uma norma que estabelece que o regulador pode impor um conjunto de medidas, nomeadamente a proibição de continuar a vender produtos mutualistas, ficando apenas a gerir a carteira que tem. Se a associação mutualista ficar sujeita a uma decisão dessa natureza entra em período de liquidação, seria matar uma associação que tem 178 anos, não é uma matéria simples. Muita gente que conhece o Montepio, que está ou esteve nos seus órgãos sociais, acabou por me convencer com base neste quadro difícil de negociação, dizendo que era a única pessoa que reunia condições para discutir e perceber em toda a sua complexidade aquilo que deve ser o período de transição. E foi essa a razão por que me candidatei e estes argumentos surgiram quase no fim do período da apresentação de candidaturas. Espero que no decorrer do tempo se veja que havia pessoas com condições para poderem gerir a associação num quadro que não envolvesse esse período de transição.

Uma má negociação, no limite, poderá levar ao fim da associação?

Uma má negociação pode ter essas consequências. Há uma norma do novo código mutualista que diz que se não cumprir o plano , o regulador pode determinar que a associação mutualista deixe de poder continuar a distribuir produtos mutualistas, gerindo apenas a carteira que tiver nesse momento e quando acabar essa carteira, porque os produtos vão-se vencendo ao longo do tempo, entra-se em processo de liquidação.

Mas tem-se assistido a um maior número de resgates dos produtos mutualistas face a esta instabilidade em torno da associação...

Esses resgates devem-se a algumas notícias que vão surgindo, muitas vezes promovidas pelas listas de candidaturas alternativas, que apontam no sentido de fragilidades económicas da própria associação mutualista. É uma falsidade. Ouço argumentos a dizer que a Caixa Económica está muito bem e que a Associação Mutualista não, mas a Associação Mutualista tirando as participações sociais, o que tem é imóveis e dívida pública no seu balanço. Não deve ser por causa dos imóveis que acham que o balanço da Associação Mutualista tem algum risco. Além disso, só tem dívida pública portuguesa. Não há qualquer risco, o que pode ser questionado é o risco da Caixa Económica no nosso balanço, mas se dizem que a Caixa Económica está bem, então não podemos questionar o ativo que está na Associação Mutualista. Há aqui uma contradição e uma incapacidade de ver as coisas de forma correta e rigorosa. O Montepio tem uma situação extraordinária, nunca deixou de honrar os seus compromissos e nunca defraudou a confiança que nele foi depositada pelos seus associados. Sempre cumpriu, não há lesados do Montepio.

Mas chegou-se a falar desse risco…

Mas isso insere-se no tal desconhecimento muito grande acerca do mutualismo e no grande desconhecimento do balanço da Associação Mutualista. Ainda admitiria que me dissessem que a Caixa Económica é um ativo problemático, apesar de não ser verdade, e sendo problemático teríamos aqui uma dificuldade. Mas não é isso que se diz. Além de que a Caixa económica tem um core TEAR 1 - medida central da saúde financeira de um banco - que se compara muito bem com aquilo que se passa no sistema financeiro português e não está dependente do financiamento do Banco Central Europeu. E quando ultrapassou a crise que afetou todos os bancos começou a ganhar dinheiro e até entrar nesse período teve um atraso de dois anos porque se as coisas se tivessem passado como deviam e se tivesse sido vendida uma carteira de crédito de mil milhões de euros, que estava preparada para ser vendida em julho de 2015, não teríamos tido necessidade de constituir imparidades como tivemos de fazer. E mesmo assim não se vendeu a carteira, não se venderam imóveis. E com isso está a contribuir, como sempre contribuiu, para acrescentar valor e ajudar a Associação Mutualista a cumprir os seus objetivos sociais que, no fundo, é servir os seus associados e destinar uma parte dos seus resultados a ações que visem o desenvolvimento da economia social e o desenvolvimento de parcerias.

E viu com bons olhos a obrigatoriedade de separar os produtos mutualistas dos produtos bancários?

Não vejo nenhuma dificuldade. Aliás há uma série de coisas sobre as quais se fala e que foram objeto de uma grande preocupação e de grande manifestação de mudança ao longo do tempo. Quando assumi a presidência da Caixa Económica, no organigrama o Montepio tinha a Associação Mutualista como um departamento da Caixa Económica. Isso não fazia sentido, a Associação Mutualista é a cabeça do grupo e a Caixa Económica tem de estar subordinada ao grupo e tem de trabalhar para cumprir os objetivos sociais da associação. Tivemos de fazer um trabalho no sentido de afirmar os valores dos produtos mutualistas com as qualidades que têm e não deixar que se confundissem com os produtos bancários, nunca tivemos dúvidas em relação a isso. Quando falamos da Associação Mutualista e da sua oferta mutualista todos sabemos que queremos que essa oferta se distinga, porque entendemos que acrescenta muito valor, não só à associação, mas também aos seus associados.

Mas não beneficia do fundo de garantia de depósitos…

Isso é mais um mito que resulta de uma certa dificuldade em perceber o que são os produtos mutualistas. Ninguém questiona o facto de os seguros não beneficiarem do fundo de garantia de depósitos e, no entanto, os seguros são vendidos aos balcões dos bancos com a maior tranquilidade e ainda bem que isso acontece. Os produtos das seguradoras tal como os mutualistas não são cobertos pelo capital das instituições, são cobertos pelas reservas matemáticas que as companhias de seguros e as mutualidades constituem para cobrir a sua responsabilidade. O mesmo acontece com os fundos de pensões, pois não têm uma base de capital para cobrir as suas responsabilidades e também não beneficiam do fundo de garantia de depósitos. Há reservas matemáticas que a Associação Mutualista tem e cumprem com as nossas responsabilidades entre 102 a 103%, o que é uma cobertura bastante conservadora. Se for ver, o setor segurador tem reservas matemáticas inferiores.

Acha que tem havido má-fé em torno desta questão?

Não digo que tenha havido má-fé nestas discussões, aliás a responsabilidade maior até é minha porque não tenho tido capacidade para explicar tudo isto. Mas também nunca senti que houvesse ambiente para se querer ir ao fundo desta questão e percebê-la. Por vezes, há uma narrativa que se torna uma verdade absoluta e ninguém quer ouvir algo que contrarie essa narrativa. Mas o que estou a dizer aqui já o disse várias vezes e em várias circunstâncias só que as pessoas não ouvem. E não estou a criticar o facto de não ouvirem, às vezes não é politicamente correto alinhar por um determinado caminho e contrariar determinada narrativa. Durante muito tempo ninguém quis saber de explicações e é claro que em época de eleições as questões ganham outro relevo.

Foi o que aconteceu com a entrada da Santa Casa, em que o assunto foi discutido meses a fio na praça pública?

Nunca ninguém me ouvir dizer que a Santa Casa ia entrar com muitos milhões de euros. Em primeiro lugar porque não estávamos perante uma necessidade e, em segundo lugar, provavelmente nem faria sentido, mas isso é um assunto que não me diz respeito, é um problema da Santa Casa. A ideia da Santa Casa entrar no capital do banco surgiu em abril, maio de 2017 porque se dizia que era preciso salvar o Montepio. Depois foram surgindo números: 100, 150, 200 milhões de euros, mas nunca ninguém me ouviu falar disso.

O provedor chegou a falar de uma posição mais elevada do que aquela que se veio a concretizar…

Até admito que o provedor tivesse esse desejo. Sei que o investimento no Montepio é muito interessante, sobretudo tendo por base o desenvolvimento de um grupo financeiro da economia social. Mas, de facto, não queríamos apenas um parceiro social e também para a Santa Casa não fazia sentido entrar sozinha. A entrada de instituições da economia social não foi por uma questão de dinheiro foi uma questão de projeto, que será único em Portugal. A ideia que o Montepio precisa urgentemente de capital não é verdade, mas essa narrativa passou. Toda a gente se convenceu disso, mas o que hoje podemos dizer com muito orgulho é que ninguém veio salvar o Montepio. O Montepio nunca esteve em risco de precisar de ser salvo porque sempre resolveu os seus problemas. Até ao final deste mês teremos fechado a entrada das primeiras 50 instituições que anunciamos no início do verão.

Mas até 2% do capital?

Sim e 2% do capital representa um investimento de 40 milhões de euros. Não deve chegar a essa posição, mas para darmos alguma liberdade ao conselho de administração, o conselho geral disse que até 2% poderia ver vendido, mas nem mais um cêntimo. A associação vai continuar a deter 98%.

Mas a tutela liderada por Vieira da Silva apoiou esta ideia…

Tanto quanto sei, defende há muitos anos uma flexibilidade para que a economia social se juntasse no sentido de desenvolvimento de um grupo financeiro - e que essas instituições fossem portuguesas. Falamos da necessidade de ter um grupo financeiro desta natureza que é genuinamente português e é detido por instituições portuguesas que não saem daqui e que continuam a trabalhar em prol das pessoas deste país. Quando dizemos isso não dizemos apenas para termos os centros de decisões em Portugal, essa foi uma frase que foi usada em tempos por muitos e foi cumprida na forma como nós sabemos - à primeira oportunidade venderam. Neste momento, bancos dominados por capitais nacionais temos as instituições da economia nacional, o Crédito Agrícola, o Montepio e o banco público, o resto está dominado por capital estrangeiro. E vamos pagar caro por isso. Vejo com agrado que já há muitas vozes contra esta tendência. O mesmo acontece nos seguros, só cerca de 10% está em mãos portuguesas.

Acha que o Montepio foi usado como uma arma de arremesso político?

Não vou tão longe, acho que o Montepio foi utilizado numa campanha em que saltavam à vista os mais diversos interesses e se calhar os mais pequenos foram os interesses eleitorais. Não tenho dúvidas que o Montepio é muito apetecível, é uma marca extraordinariamente conceituada. É a instituição financeira mais antiga em Portugal, mais antiga do que o Banco de Portugal e a Caixa Geral de Depósitos.

Quando anunciou a sua candidatura disse que era para preservar a instituição, mas admitiu que era necessário renovar…

É mais para reinventar e se a Associação Mutualista existe hoje é porque foi capaz de se reinventar. A intervenção que tem hoje não tem nada a ver com a que tinha há 20 anos. Sentimos agora que estamos perante um momento de grande reinvenção, desde logo pela mudança de paradigma do digital. Demos passos importantes no digital nos últimos dois anos e vamos continuar a investir, o mesmo acontece com a oferta que tem de se adequar às necessidades das pessoas. Por isso, é que o Montepio tinha uma oferta quase exclusiva ligada à cobertura financeira nos últimos 10 anos e agora desenvolveu um conjunto de produtos que saíram desta área, como é o caso das residências seniores e dos cuidados continuados. Temos também uma série de parcerias ligadas a vários setores, como telecomunicações e combustíveis.

Falou em atingir um milhão de associados é uma meta exequível?

Temos a ambição de atingir tão rapidamente quanto possível esse número. A crise atrasou um pouco esse projeto, mas ter um milhão de associados, ou seja, mais ou menos 10% da população portuguesa, é um objetivo que seguimos com grande determinação. Tivemos um período difícil, quando a associação perdeu entre 150 a 200 mil associados durante a crise. Mas não foi caso único, outras mutualidades mais pequenas também perderam porque era preciso fazer opções face à dificuldade de pagar contas.

Acha que essa ideia de banco social foi mal recebida ou interpretada?

Foi bem interpretada, os destinatários da ideia perceberam muito bem o objetivo. Tivemos mais adesões do que estávamos à espera. O grupo financeiro da economia nacional não vai funcionar com base no capital. Estamos habituados no Montepio a trilhar o nosso caminho com base no principio de um homem, um voto e é assim que vai funcionar o banco de economia social. Vamos discutir em conjunto e não vamos decidir com base no capital que cada um tem. No final, vamos todos decidir consensualmente as coisas. Vamos ter um conselho estratégico que será constituído por personalidades que vão definiras linhas de orientação estratégicas que irão dar lugar a objetivos quantitativos e a orçamentos. O conselho estratégico vai dar uma ajuda nos setores e nas regiões a investir.

Já pode avançar nomes?

A seu tempo será anunciado, mas em principio será no início do ano.

Vai distinguir-se da banca tradicional como a conhecemos?

Seremos sempre um grupo financeiro diferente. Se quiséssemos criar um grupo financeiro igual a tantos outros, então não valia a pena dizermos que éramos um grupo financeiro da economia social.

Voltando às eleições, estamos em altura de campanha. Como vê a situação de dois administradores concorrerem contra si?

Não me quero pronunciar sobre outras candidaturas. Eles terão oportunidade de explicar as razões que os levaram a concorrer. Já sabiam que não tinham condições para poderem integrar uma candidatura promovida pelo conselho de administração. Os órgãos sociais desde que estou aqui sempre foram muito abertos e pode verificar que muitos integrantes de candidaturas de oposição anteriores foram depois convidados para fazer não só parte da candidatura institucional, em muitas circunstâncias, como para irem para órgãos sociais do grupo, nomeadamente a Caixa Económica. Sempre tivemos grande abertura, queremos ter as melhores pessoas nos órgãos sociais da associação, agora não nos obriguem a estar disponíveis para integrar pessoas que não têm espírito de equipa.

Mas faz sentido continuarem na administração?

O que posso dizer é aquilo que faria. Se estivesse no conselho de administração e se quisesse candidatar-me renunciava ao mandato imediatamente. Mas têm o direito de continuarem, não tenho de impor os princípios com que pauto a minha vida aos outros. Já estive em situações em que não concordava com o caminho do conselho de administração e renunciei ao mandato. Fui administrador da Caixa durante muitos anos, mas a certa altura entendi que estava a enveredar por um caminho que não me parecia correta, ninguém me ouviu dizer nada, mas renunciei ao mandato. Isso aconteceu a 31 de agosto de 2003. Mas também há coisas que não percebo, a área seguradora do Montepio é supervisionada pela ASF, então como é que um membro de um conselho de administração da ASF integra uma lista e não renuncia ao cargo no regulador. Não percebo como é que as autoridades não intervêm. Esse candidato, se ganhar as eleições vai manter a independência? Cada um faz aquilo que lhe apetece, mas depois eu é que sou acusado de falta de transparência. Não vejo a esmagadora maioria dos associados, mais de 90, a preocuparem-se com as questões da transparência. Será que esta esmagadora maioria é assim tão insensata que convive com a tal falta de transparência? Ou não será mais rigoroso dizer que há transparência e há uma narrativa que vai passando da falta de transparência. Algum dia acusaram os órgãos sociais da administração de tomarem decisões para as quais não tivessem competência? Não. Algum dia deixamos de cumprir com as nossas obrigações ou deixamos de respeitar as decisões do conselho geral? Não. Então, onde é que está a falta de transparência? Temos um conselho fiscal, auditoras e relatórios que são de uma transparência quase naif.

A apresentação dos últimos resultados foi alvo de criticas por causa dos créditos fiscais….

Mas isso não é falta de transparência. As pessoas podem é não gostar, mas isso é outra coisa. Fomos alertados pelos nossos consultores fiscais que teríamos deixado de cumprir com um dos artigos do IRC. Consultamos a Autoridade Tributaria que nos disse que tínhamos perdido a isenção de IRC e a sua perda deu lugar a um conjunto de exercícios ao nível do tratamento do balanço. Quando se passa de um período de isenção para um de tributação tem de se fazer o exercício de apurar as diferenças passivas ou ativas entre o balanço fiscal e o balanço contabilístico. Estas diferenças levaram a que existam diferenças contabilísticas entre o balanço fiscal e o balanço contabilístico. É um exercício simples, não é um crédito fiscal normal, mas, pelos vistos, irritou muita gente. O que lamento é que muita gente com responsabilidades na Associação andasse muito contente com a possibilidade de termos fundos próprios negativos nas contas consolidadas. Conheço profundamente a história do Montepio, passou por momentos difíceis, não foi sempre um mar de rosas. Mas, nos momentos difíceis, há sempre qualquer coisa que nos protege. Desta vez, foi a tributação, mas creio que os mutualistas, sobretudo os responsáveis, deviam congratular-se muito com isto.

Tem dito por tudo aquilo que o Montepio passou, mesmo assim não precisou de ajudas do Estado…

Qual foi a instituição em Portugal que não precisou de ajudas do Estado? O Montepio e o Crédito Agrícola. Mas agora já se fala que o Crédito Agrícola tem quase dois mil milhões de dívida italiana, espero bem que não se passe com o Crédito Agrícola o mesmo quadro de maledicência que passou com o Montepio. Desejo que respeitem o Crédito Agrícola como sempre desejei que respeitassem o Montepio. É uma grande instituição, é essencial ao país e, portanto, é bom que não se brinque com a instituição, como teria sido bom também que não se tivesse uma atitude de falta de respeito com o Montepio e aquilo que foi o seu desempenho.

Mas a associação tem estado envolvida em várias polémicas...

Durante a minha passagem pela Caixa Económica nunca se deixou de respeitar os processos impostos pelo supervisor. Quando cheguei ao Montepio, não havia sequer direção de risco nem áreas de controlo interno. Foi feito um trabalho ao longo do tempo no sentido de criar uma infraestrutura que permitisse um funcionamento rigoroso e alinhado com as normas emanadas pelas autoridades reguladoras e que fosse ao encontro das nossas normas internas de procedimentos. Não tenho dúvidas que foram cumpridas todas as exigências de controlo interno, branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, etc. Foram desenvolvidos processos, muitos deles apresentados por mim ao Banco de Portugal. Quanto às concessões de crédito não tenho dúvida que todas as normas foram respeitadas de forma escrupulosa, rigorosa e temos muito orgulho nisso.

São argumentos que estão a ser usados pelos seus opositores...

Como não têm outros argumentos usam isso. Estou completamente tranquilo.

As listas de oposição dizem que têm muita dificuldade de acesso a contactos de associados..

Não percebo isso. A lista A não tem acesso a contactos nem quer ter. As listas podem enviar para os associados dois ou três documentos com as suas posições. O primeiro constitui o envio dos programas e no final desta semana todas as cartas já terão chegado a casa dos associados. E a comissão eleitoral é livre de definir quantas vagas de informação as listas podem enviar para os associados, além das respetivas candidaturas. Portanto, as listas podem, se assim o entenderem, e consoante o que for definido no conselho eleitoral, enviar novamente informação para os associados. A lista A não precisa de mais do que isso, agora é verdade que a associação mutualista é que faz a expedição da correspondência e suporta os devidos custos, etc. A lista A não tem dinheiro nem quer ter dinheiro para gastar nessa matéria, mas os candidatos da lista A conhecem muita gente e isso permite com grande facilidade organizar eventos com associados para podermos apresentar as nossas ideias e a visão do Montepio.

E isso é visível pelo próprio anúncio de campanha quando teve aquele apoio da sociedade civil?...

De certa maneira, fiquei muito surpreendido por ver muitas pessoas das mais diversas áreas a apoiarem-me. Emocionou-me muito.

A sua lista tem nomes de peso, como Maria de Belém...

A Maria de Belém é uma mulher do mutualismo há muitos anos, foi presidente da união das mutualidades, é uma pessoa ligada à economia social e associada do Montepio. É perfeitamente natural que queira fazer parte dos órgãos sociais, convidei-a e ela aceitou com muita satisfação. O mesmo aconteceu com Maria das Dores, presidente da Câmara de Setúbal, que é mutualista há muitos anos.

Acredita que vai ganhar?

Estou sempre convencido que obtenho os resultados em linha com aquilo que são os meus objetivos, não me candidatava com o objetivo de perder. Candidato-me para ganhar e não tenho dúvidas que faço parte da equipa que apresenta o melhor programa.

Se ganhar as eleições tem mais três anos à frente da liderança da mutualista e depois está a pensar em reformar-se?

Pensei em reformar-me há muito tempo, mas ainda tenho muita coisa para fazer.