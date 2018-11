O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê que o tempo piore no centro, sul e litoral de Portugal continental ao início desta noite. "A partir do final do dia - estamos a falar aí de 21:00, 22:00 - prevê-se um agravamento do estado do tempo para a região centro e sul, e litoral centro, com chuva por vezes forte", disse Madalena Rodrigues, meteorologista do IPMA, à agência Lusa.

A precipitação, continuou a especialista, dever-se-á manter até às 12:00 de domingo, ainda que "não tão intensa como neste período do final do dia" de sábado. Além de chuva, prevê-se "algum vento, com rajadas a sul do distrito de Lisboa" entre as 18 horas de hoje e as 9 horas de domingo.

Quanto à agitação marítima, Rodrigues disse que será "forta na costa ocidental, já com aviso amarelo" de sábado a domingo. "Ondas de noroeste de cinco a seis metros na costa ocidental e entre dois a três metros na costa sul", acrescentou. A temperatura máxima também deverá descer um pouco.