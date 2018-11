Que Hailey Baldwin e Justin Bieber tinham casado, já havia muitos rumores. No entanto a confirmação só chegou agora quando Hailey Baldwin mudou o seu nome para Hailey Bieber.

A modelo assumiu o apelido de Justin Bieber na sua conta de Instagram. No entanto, a imprensa internacional já tinha avançado que Baldwin já tinha assinado documentos com o seu novo apelido, incluindo o registo do nome “Hailey Bieber” como marca comercial.

Até agora nenhum dos artistas tinha comentado publicamente a união, mas a imprensa internacional avança que o casamento terá acontecido em setembro.

"Eles esconderam o seu casamento de muitas pessoas. O Justin e a Hailey queriam estar casados e não queriam esperar. Mas ainda planeiam organizar uma cerimónia mais formal", afirmou uma fonte ao Entertainment Tonight.