Por detrás do rato mais famoso do mundo, está uma das empresas mais famosas e poderosas do planeta: no dia em que Mickey Mouse completa 90 anos, conheça os números por detrás da Disney.

A Walt Disney Company foi fundada em 1923, cinco anos antes da criação da sua personagem mais conhecida. A popularidade de Mickey, dos seus companheiros e das longas-metragens criadas desde o início do século XX – como Branca de Neve, Cinderela, a Bela Adormecida – fizeram da Disney o gigante da animação.

De acordo com dados publicados no site Statista , que tem como base os relatórios de contas disponibilizados por milhares de empresas de todo o mundo, no ano fiscal de 2018, a Disney gerou lucros de 51.96 mil milhões de euros, mais do que os 48.28 mil milhões no ano anterior.

Segundo o mesmo site, a maior parte dos lucros da Walt Disney Company provém dos Estados Unidos e do Canadá – em 2013, dos 39.45 mil milhões de euros de lucros, 29.79 mil milhões vieram destes países. Apenas 5.41 mil milhões de euros vieram da Europa.

Em 2018, a Walt Disney Company era, de acordo com o mesmo site, a quarta empresa com melhor reputação no mundo – ex aequo com a Canon. À sua frente, a Disney tem apenas a Rolex, a LEGO e a Google.

Mas quanto vale esta empresa? De acordo com a Statista, em 2016, a Disney tinha ativos no valor de 80.56 mil milhões de dólares. Nesse mesmo ano, gerou lucros de 48.71 mil milhões de euros, um valor ultrapassado este ano.

O site não possui dados relativos aos ativos da Disney em 2018, mas é provável que não varie muito destes valores - com o aniversário de Mickey Mouse e as iniciativas criadas para assinalar esta data, é provável, até, que se verifique uma subida nestes números.