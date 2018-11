O primeiro nome do rato mais famoso do mundo foi Mortimer, mas a mulher de Walt sugeriu Mickey, um nome mais informal e mais fácil de memorizar. Entre 1928 e 1946, a voz do ‘namorado’ da Minnie era feita pelo próprio Walt Disney.

Mais tarde, foram vários os homens que deram voz ao rato de calções encarnados, mas hoje em dia esse papel (na versão original) está a cargo de Bret Iwan. Em Portugal, é Rui Paulo que dá som ao rato Mickey.

Já Minnie – cujo nome completo é Minerva ‘Minnie’ Mouse – também se estreou na curta Steamboat Willie com a voz de Walt Disney. Hoje em dia, a sua voz é dada por Russi Taylor e em Portugal por Sandra de Castro.

Apesar do ‘bom aspeto’, Mickey e Minnie já têm uma idade bastante avançada. E não são os únicos: o pato Donald fez 84 anos em junho, o fiel amigo Pateta 86 e o seu inimigo Bafo de Onça já tem 93. Não se sabe qual a idade de Pluto, o cão de Mickey, mas calcula-se que já ande pelos 88…

Com o passar dos anos, Mickey e Minnie evoluíram. Já têm parques de diversões, aparecem em desenhos animados na televisão, em videojogos, foram adaptados a peluches e figuras de coleção e surgem nas t-shirts e camisolas de milhões de pessoas em todo o mundo. Os anos passam e os mais novos continuam a crescer na companhia destes dois ratos.