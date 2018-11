Ela não anda, ela desfila... já em Lisboa. 😍 @brumarquezine aterrou esta madrugada em Portugal e estará nos GQ Men of the Year Awards esta noite, no Cinema São Jorge. Livestream da gala 👉🏼 link na bio. — She walks in beauty... already in Lisbon! 😍 @brumarquezine landed in Portugal this (very early) morning to attend the #gqmoty2018. Which we’ll livestream in the 👉🏼 link in bio. See you later. #gqportugal #moty #brunamarquezine #menoftheyearawards #gqmoty #savethedate #november17th @lighthouse.publishing #awards ▪️Em parceria com @massimodutti Powered by @absolutelyx @lexusportugal @tivoliavenidaliberdade Trophy’s by @preciosacomponents

A post shared by GQ Portugal (@gqportugal) on Nov 17, 2018 at 12:11am PST