Um homem morreu ao princípio da manhã deste sábado, em acidente com um trator, no concelho da Póvoa de Lanhoso, no distrito de Braga.

A vítima, de 46 anos, teve morte quase imediata, na localidade de Várzeas, da freguesia de Sobradelo, concelho da Póvoa de Lanhoso.

Os Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM de Braga estiveram no local, mas não foi possível salvar a vida ao agricultor.

O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) do Comando da GNR de Braga esteve no local a fazer averiguações.