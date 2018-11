Foi encontrado, esta sexta-feira, o submarino argentino que desapareceu há um ano desapareceu com 44 tripulantes a bordo. O submarino foi encontrado no Oceano Atlântico, informou a Marinha argentina.

“O Ministério da Defesa e a Marinha da Argentina informam que a investigação do ponto número 24 pelo [navio responsável pelas buscas] Ocean Infinity, a 800 metros de profundidade, permitiu a localização positiva da ARA San Juan", escreveu através da rede social Twitter.

El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan — Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 de novembro de 2018

A pesquisa foi conduzida pela Ocean Infinity, uma empresa privada norte-americana. “O barco da Ocean Infinity decidiu fazer uma nova busca e, graças a Deus, ele conseguiu encontrar a área”, explica Rodolfo Ramallo, porta-voz da Marinha.

Depois de vários países terem tentado, sem sucesso, localizar o submarino, desistindo no início de 2018, a Marinha argentina continuou as buscas com poucos recursos. Agora é outro capítulo que se abre. Depois de analisar o estado do submarino, vamos ver como vamos proceder", acrescenta Ramalho.

No passado dia 15, um ano depois do desaparecimento do submarino, a Marinha tinha pretado homenagem aos 44 tripulantes desaparecidos.