Durante o discurso para assinalar os 15 anos do Estádio do Dragão, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, deixou ataques ao Benfica e críticas ao Governo.

Pinto da Costa criticou o IVA praticado no futebol (23%) quando comparando com as touradas. “É inqualificável. Para o governo, os clubes são gente de segunda, Vou estar a pagar os meus impostos para financiar touradas?”, criticou o presidente do FC Porto.

O líder portista ainda falou sobre o clube da Luz, sem mencionar o nome da equipa de Lisboa: “Parece que há clubes que gastam fortunas em advogados. É porque precisam. É como tudo. Se eu tiver uma constipação, vou à farmácia. Se tiver uma coisa mais complicada, já vou ao centro de saúde. Mas se me doer o estômago, vou ao hospital. Quando de repente chega uma fornada de advogados a um clube, a troco de milhões, é porque esse clube está muito doente”, afirmou.

Pinto da Costa fez ainda uma referência à maldição do treinador húngaro Bela Guttmann: "Havia jogadores que vinham das colónias destinados ao Sporting e que eram desviados para o Benfica. No tempo do fascismo era assim que se fazia a equipa. Hoje não conseguem. Se um jogador sair de Angola ou Moçambique para o Sporting ou para o FC Porto não há ninguém que possa dizer 'não vais para o Sporting, nem para o Porto, nem para o Sp. Braga, nem para o Vit. Guimarães: vais para o Benfica'. Esses títulos antes do 25 de abril eu chamo de títulos do fascismo. Nós, felizmente, temos sete títulos internacionais da democracia. Agora, há outros que têm dois tipos de títulos: os do fascimo e os das promessas. As promessas de que vão ser. Esquecem-se é que o Béla Guttmann ainda não fez os 100 anos”, concluiu.