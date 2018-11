A Juve Leo emitiu esta sexta-feira um comunicado, saindo em defesa de Mustafá. No documento, a claque garante que ficará ao lado do novo presidente do Sporting, Frederico Varandas.

“Após mais uma semana de desenvolvimentos públicos sobre os quais a Juventude Leonina e o seu Presidente/Líder voltaram a estar no centro das atenções, através de uma investigação descabida e sem fundamentos verdadeiros, para dar visibilidade aos meios de comunicação social, ou até utilizarem os mesmos para outros interesses, e retirarem o foco de casos que estão a decorrer noutras instâncias jurídicas, fazendo com que esses sejam desvalorizdos”, refere o documento.

“A estrutura da Juve Leo está muito bem organizada e bem condenada pelo seu Presidente/Líder”, acrescenta.

Vimos informar, principalmente os sócios da Juve Leo, que a Direção está perfeitamente de consciência tranquila, e de uma forma transparente, e com rigor, a levar a cabo o projeto que elaborou para esta época, tendo, no seu Presidente/Líder, a maior confiança e o reconhecimento, no excelente trabalho desempenhado, com um objetivo único, que é o apoio ao Sporting Clube de Portugal, seja no futebol profissional, seja nas modalidades, em que sempre marcamos presença assídua e com um apoio cada vez mais dedicado.

Não vamos permitir, nem tolerar que a Juventude Leonina, seja constantemente alvo de calúnias e tentativas de assalto ao poder, por pessoas sem o mínimo de dignidade, e capacidade de poder sequer dizer: Eu sou Juve Leo.

Sabemos que temos um longo caminho para precorrer no melhoramento nas diversas áreas da claque, sempre com o objetivo de ser os melhores e ir corrigindo os erros e situações adversas, com que nos deparamos a cada dia, mas acreditamos e sabemos que conseguimos pois somos a Juve Leo.

A Juventude Leonina existe somente para apoiar o Sporting e sempre esteve, e sempre vai estar, ao lado do Presidente eleito por todos os sócios. Não aceitamos que possam por isso em causa e tentem usar argumentos falsos, somente com o intuito de destabilizar. Congratulamo-nos, pela direção do Sporting, ter esta época escolhido, uma vez mais, um oficial de ligação aos adeptos (OLA), que fazia até Setembro, parte do staff da Juve Leo. Estamos muito unidos, sempre por aquilo que acreditamos, e nos faz existir, e é somente o melhor clube do mundo.. Sporting Clube de Portugal”.