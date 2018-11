As objetivas dos fotógrafos presentes no encontro entre Inglaterra e Estados Unidos desta quinta-feira, que serviu para homenagear Wayne Rooney, captaram um detalhe muito curioso... e que revela uma preparação absolutamente profissional de Jordan Pickford, o guarda-redes da seleção inglesa - treinado por Marco Silva no Everton.

Na véspera de cada encontro, Pickford escreve, numa das garrafas que leva para a baliza para beber água durante os jogos, os nomes dos marcadores de penáltis da equipa adversária e a forma como estes costumam bater as mesmas. Um método inovador, mas que tem dado bons resultados.

No último Mundial, Pickford travou o remate de Carlos Bacca no desempate por grandes penalidades frente à Colômbia, que acabou por se revelar decisivo para Inglaterra chegar às meias-finais, e esta temporada já deteve duas grandes penalidades na Premier League, apontadas por Pogba (Manchester United) e Milivojevic (Crystal Palace). Está visto que será apenas uma questão de tempo até a moda pegar e a estratégia ser adotada por vários outros guarda-redes no futebol mundial...