As previsões para a ilha da Madeira para a madrugada deste sábado apontam para ventos fortes e ondas que podem chegar aos 11 metros na costa norte.

Segundo um comunicado conjunto da Marina e da Autoridade Marítima Nacional, as condições adversas podem atingir as ilhas da Madeira e de Porto Santo. Por isso lançam um aviso, principalmente, “à comunidade marítima que se encontra no mar” e à população que frequenta as zonas costeiras.

Também o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê “ventos fortes de sudoeste com rajadas até aos 70 quilómetros horários”. A agitação marítima no quadrante norte aponta para uma altura “significativa com cerca de cinco a seis metros” podendo “atingir os 11 metros na costa norte” de ambas as ilhas.

“Esta situação terá especial incidência” nos dias 17 e 18, com previsões de “melhoria para o final de domingo”.

AS autoridades aconselham as pessoas a evitar passeios no litoral e os pescadores lúdicos que não realizem esta atividade durante o fim de semana. À comunidade marítima, as precauções passam pela amarração das embarcações atracadas ou varadas.