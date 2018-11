O conjunto sub21 de Portugal venceu esta tarde a Polónia por 1-0, na primeira mão do play-off de apuramento para o Campeonato da Europa da categoria em 2019. A equipa das quinas disputa uma das duas últimas vagas para a competição.

Diogo Jota (30’) foi o autor do único golo da Seleção.

A segunda mão disputa-se no dia 20 de novembro, em Chaves. Em caso de empate, ou nova vitória, os comandados de Rui Jorge garantem a qualificação.

Excellent counterattack by #Portugal U21s to take 1-0 lead vs #Poland, a crucial away goal in 1st leg of #U21EURO qualifying playoff.



Great ball by João Carvalho to spring the break, then a brilliant pass by João Félix to set up Diogo Jota's tap-in.#POLPOR #TudoPorPortugal 🇵🇹 pic.twitter.com/plRr6o1Odu