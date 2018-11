Miguel Oliveira vai correr com o número 88 em MotoGP, a categoria rainha do motociclismo, em que se irá estrear no próximo ano (2019).

O jovem piloto luso, vice-campeão do Mundial de Moto2, vai ter de deixar o #44 que envergou no Moto3 e na categoria intermédia do motociclismo porque aquele número já é o escolhido pelo espanhol Pol Espargaró (KTM), que tem prioridade por estar há mais tempo na classe rainha.

Também o campeão de Moto2, o italiano Francesco Bagnaia, irá competir com um novo número, o 63, depois de este ano correr com o 42, entregue a Álex Rins (Suzuki).

22 Pilotos do MotoGP (2019):

04 - Andrea Dovizioso (Ducati)

05 - Johann Zarco (KTM)

09 - Danilo Petrucci (Ducati)

12 - Maverick Viñales (Yamaha)

17 - Karel Abraham Avintia (Ducati)

20 - Fabio Quartararo SRT (Yamaha)

21 - Franco Morbidelli SRT (Yamaha)

29 - Andrea Iannone (Aprilia)

30 - Takaaki Nakagami (LCR Honda)

35 - Cal Crutchlow (LCR Honda)

36 - Joan Mir (Suzuki)

41 - Aleix Espargaró (Aprilia)

42 - Álex Rins (Suzuki)

43 - Jack Miller Pramac (Ducati)

44 - Pol Espargaró (KTM)

46 - Valentino Rossi (Yamaha)

53 - Tito Rabat Avintia (Ducati)

55 - Hafiz Syahrin (Tech 3 KTM)

63 - Francesco Bagnaia Pramac (Ducati)

88 - Miguel Oliveira (Tech 3 KTM)

93 - Marc Márquez (Honda)

99 - Jorge Lorenzo (Honda)