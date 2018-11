Surpresa nos Houston Rockets: após apenas dez jogos cumpridos, Carmelo Anthony vai deixar a equipa do Texas. O extremo de 34 anos, que custou 2,4 milhões de dólares aos Rockets, assinou por um ano em julho, após ter sido libertado pelos Atlanta Hawks - a quem se tinha juntado pouco antes, depois de deixar os Oklahoma City Thunder.

Carmelo, dez vezes "All Star", aceitou um papel de reserva nos Rockets, pelos quais conseguiu as médias de 13,4 pontos e 5,4 ressaltos em 29,4 minutos. A experiência em Houston, todavia, durou pouco, não sendo a isso alheio o péssimo início de temporada da equipa, com seis triunfos e sete derrotas.

"Carmelo teve um tremendo comportamento no tempo que passou nos Rockets e aceitou todos os papéis que o treinador Mike D’Antoni lhe deu, mas o que imaginávamos para a equipa com a sua entrada não se concretizou, pelo que era melhor seguir em frente, até porque outra decisão era injusta para ele", explicou o diretor-geral dos Rockets, Daryl Morey, afirmando que as duas partes estão a "trabalhar para encontrar uma solução". Mike D'Antoni completou a ideia do dirigente. "Vimos como as coisas funcionavam e a nossa forma de jogar, possivelmente, não era propícia para o jogo dele. Ele estava a tentar fazer os sacrifícios necessários, mas isso não era justo para um 'Hall of Fame’ como ele. Não foi bom para nós, simplesmente não resultou", lamentou o técnico.

Statement from Daryl Morey on Carmelo Anthony's future with team.



"After much internal discussion, the Rockets will be parting ways with Carmelo Anthony and we are working toward a resolution."



15 de novembro de 2018

Poucas horas depois do anúncio oficial da dispensa de Carmelo Anthony, os Houston Rockets fizeram provavelmente o melhor resultado da temporada até ao momento, vencendo os bicampeões em título Golden State Warriors por 107-86. James Harden, com 27 pontos, três ressaltos e três assistências, foi o destaque da partida. Do lado dos Warriors, que ainda não puderam contar com o lesionado Stephen Curry ainda de fora por lesão, Kevin Durant foi o mais assertivo, com 20 pontos. Realce ainda para o regresso pouco risonho de Draymond Green: de volta à equipa após ter sido suspenso por causa da discussão com Kevin Durant em pleno recinto, no jogo frente aos LA Clippers, o extremo de 28 anos não conseguiu fazer qualquer ponto em 23 minutos de jogo.

Apesar do desaire, o quarto da temporada, os Warriors permanecem na liderança da Conferência Oeste, com duas vitórias a mais do que o segundo colocado, os Portland Trail Blazers - mas também mais dois jogos.