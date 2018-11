O sem-abrigo de Filadélfia Johnny Bobbit Jr ficou famoso depois de, em 2017, ter sido divulgada a história de que tinha oferecido os seus últimos 20 dólares a uma mulher, para esta colocar gasolina no carro. Mas afinal tudo não passou de uma mentira.

A história da alegada boa ação foi partilhada por Kate McClure, a mulher a quem teria sido dado o dinheiro, nas redes sociais, tendo mesmo sido noticiada nos media norte-americanos, acabando por chegar a milhões de pessoas.

Pouco depois Kate McClure e o seu marido, Mark D'Amico, iniciaram uma campanha de angariação de fundos para ajudar o sem-abrigo, tendo conseguido angariar mais de 350 mil dólares, cerca de 300 mil euros.

Entretanto, o sem-abrigo processou o casal, alegando que nunca recebeu o dinheiro da angariação em seu nome. E foi no decurso da investigação dessa queixa que se descobriram os verdadeiros contornos da história, que vão muito para lá da mentira.

O sem-abrigo estava afinal metido no esquema da divulgação da história fala e da sequente angariação de donativos. O casal, segundo a imprensa norte-americana, terá conhecido e abordado o sem-abrigo à porta de um casino, onde combinaram inventar a história.

Inicialmente as notícias apontavam o sem-abrigo como uma vítima do casal, mas as autoridades analisaram milhares de mensagens e chegaram há conclusão que o plano de burla tinha sido orquestrado pelos três um mês antes da divulgação da história falsa.

Segundo a acusação, o sem-abrigo ficou com cerca de 50 mil euros e quando voltou a abordar o casal para receber mais dinheiro eles já o tinham gasto em carros, viagens e apostas em casinos. Johnny Bobbit Jr decidiu então apresentar queixa contra eles, sem imaginar que seria assim que a burla seria descoberta.

Os três suspeitos arriscam agora uma pena entre cinco a dez anos de prisão.

A plataforma usada para a campanha de angariação de fundos já veio a público garantir que iria devolver todos os donativos.