O PAN – Pessoas-Animais-Natureza reagiu esta sexta-feira à reportagem da TVI sobre o grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA).

De acordo com a peça dos jornalistas Ana Leal e André Carvalho Ramos, Cristina Rodrigues, membro da comissão política do PAN e chefe do gabinete na Assembleia da República, está a ser investigada por alegadas ligações ao grupo, que, de acordo a TVI, acaba por roubar os animais maltratados e faz perseguições armadas aos donos, entrando nas suas casas e ameaçando de morte quem os enfrenta.

Também a questão do deputado André Silva ter recebido na Assembleia da República este grupo, é referida na reportagem.

"O PAN não tem qualquer ligação ou relação com esta entidade que seja diferente de todas as outras", esclarece o PAN, num comunicado partilhado na sua página oficial.

“O partido recebeu esta associação na Assembleia da República, há cerca de um ano, como recebe muitas outras associações, pessoas em nome individual ou grupos informais", tendo sido este "o único contacto que o deputado André Silva teve com esta associação".

O partido diz ainda desconhecer "as alegadas formas de atuação à margem da lei" e afirma que cabe ao Ministério Público verificar a veracidade dos factos relatados na reportagem da estação televisiva.

Relativamente a Cristina Rodrigues, o PAN refere que desconhecer "qualquer prática à margem da lei" da advogada e acrescenta que expressa “confiança política em Cristina Rodrigues"

"Cristina Rodrigues dirige à Procuradora Geral da República um pedido de esclarecimentos sobre a veracidade ou não da existência de uma investigação judicial que inclua a própria, negando as acusações do canal televisivo e disponibilizando-se desde já a prestar todas as declarações necessárias à descoberta e partilha da verdade", dão conta, referindo que a mesma acaba de cessar "todo o apoio a qualquer associação".