Um vídeo, divulgado esta semana, com funcionários de vários hotéis de luxo na China a limparem os quartos levou à abertura de uma investigação pelo Ministério do Turismo chinês.

Nas imagens, reveladas por um blogger no Weibo - o Twitter chinês -, é possível ver-se os funcionários a utilizarem toalhas usadas na limpeza dos quartos e a reutilizarem copos sujos.

Lavatórios, duches, chávenas e copos são limpos com a mesma toalha ou esponja ou mesmo com a própria farda. Já os copos de plástico usados e deitados no lixo são recuperados e repostos como novos.

O vídeo refere qual o hotel a que corresponde determinada cena e coloca ainda as tarifas dos quartos de cada um.

A maioria dos hotéis referidos no vídeo pertence a grandes cadeias internacionais, como a Sheraton ou a Waldorf Astoria, onde os valores por noite ultrapassam os 200 dólares, mais de 176 euros.

Alguns dos hotéis já vieram a público pedir desculpa pelo comportamento dos funcionários.