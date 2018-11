Paulo Gonçalves começou a ser ouvido esta sexta-feira no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, no âmbito do processo E-Toupeira.

À chegada ao tribunal, Paulo Gonçalves foi questionado se não se sente ter perdido todo o apoio da SAD do Benfica. O ex-diretor jurídico disse não estar “preocupado com isso, só em colaborar com a justiça. Acima de tudo sou benfiquista".