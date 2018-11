A procuradora incumbiu a GNR de notificar os arguidos, detidos e não detidos, da acusação no processo das agressões na Academia do Sporting.

A responsabilidade não cabe à GNR, mas a decisão da procuradora deverá ter ficado a dever-se à greve dos oficiais de justiça, que geralmente tratam das notificações.

Recorde-se que a acusação do processo da investigação sobre o ataque à Academia de Alcochete foi concluída quinta-feira, já depois de ter sido conhecida a decisão do juiz de instrução criminal do Barreiro de não aplicar a prisão preventiva a Bruno de carvalho e a Nuno Mendes, mais conhecido por Mustafá.

A acusação conta com 4441 crimes, 98 dos quais imputados ao ex-presidente do Sporting. O Ministério Público já admitiu que poderá vir a recorrer das medidas de coação aplicadas a Bruno de Carvalho e a Mustafá, acusado de 99 crimes, mais um do que o ex-dirigente leonino que corresponde a posse de droga.