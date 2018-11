“Foi o que fiz no Benfica que me projetou no mundo”, confessou Jorge Jesus numa entrevista ao jornal A Bola.

“Toda a gente me conhece como coach do Benfica… Sou conhecido no mundo graças ao Benfica”, admitiu o técnico reforçando que as conquistas na Luz terão sido responsáveis pela contratação no Al-Hilal, na Arábia Saudita.

O antigo técnico do Sporting não exclui a possibilidade de regressar a Portugal mas, depois das declarações de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica sobre a possibilidade de trazer Jesus de volta à Luz, o treinador do Al-Hilal reforça que os vermelhos e brancos tem um treinador.

"Bom, primeiro o Benfica tem treinador e tenho de respeitar o treinador do Benfica. Segundo, o Benfica nunca falou comigo para regressar a Portugal. Nunca! Terceiro, foram seis anos de Benfica. Tenho uma amizade muito forte com gente do Benfica, principalmente com o presidente Luís Filipe Vieira, mas isso não dá para pensarmos que só por esse motivo vou regressar ao Benfica. O trabalho no Benfica se calhar levou-me à Arábia Saudita", disse Jesus.

Sobre o período menos bom que Rui Vitória enfrenta na Luz, Jesus recorda que também ele passou por isso: "Aquilo que Rui Vitoria está a atravessar eu também já passei no Benfica. Também tive situações complicadas lá".

Um dos momentos que Jorge Jesus recorda foi o golo de Kevin que roubou o campeonato ao Benfica."Lembro-me perfeitamente. É um lançamento a nosso favor, perto da grande área do FC Porto, no banco do Porto tudo morto. Um pontapé de desespero, não me recordo, o meu lateral manda a bola para o Cardozo, que a perde. O Moutinho dá um pontapé e nasce aí o golo. Parecia que me tinham dado um tiro na cabeça. A minha reação foi essa. Às vezes falo com o Vítor [Pereira] sobre isso", confessou o treinador.