A escritora Margarida Rebelo Pinto foi uma das convidadas de Herman José no seu programa semanal na RTP ‘Cá por Casa’, que contou também com a presença dos atores João Didelet e António Machado e a cantora Sara Tavares.

A conversa do apresentador com os convidados abordou as influências da cultura africana no país e Herman José disse que Portugal não é um país racista.

Pouco depois o humorista perguntou à escritora se esta já tinha tido algum amor colorido. E Margarida Rebelo Pinto responde: “Não sou dada a etnias”. Há um momento de gargalhada do ator António Machado que estava ao lado e Herman José tenta explicar melhor: . "Não, não... estava a falar de colorido... se já te apaixonaste por alguém que depois chegasse à noite e não lhe apetecesse, mulher".

A situação e o vídeo do comentário da escritora estão a ser partilhados nas redes sociais, com a maioria das pessoas a criticarem a frase da escritora.

A própria associação SOS Racismo reagiu ao comentário de Margarida Rebelo Pinto.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Herman José conclui que Portugal não è um país racista, mas Margarida Rebelo Pinto demonstra imediatamente o contrário: “não sou dada a etnias”. <a href="https://t.co/ZlwlACma62">https://t.co/ZlwlACma62</a></p>— SOS Racismo (@sosracismo) <a href="https://twitter.com/sosracismo/status/1063051282603237376?ref_src=twsrc%5Etfw">15 de novembro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Veja o vídeo da conversa

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr">Herman diz que Portugal não é um país racista e Margarida Rebelo Pinto parte a loiça toda... <a href="https://twitter.com/hashtag/racismo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#racismo</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/etnia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#etnia</a> <a href="https://t.co/sQC0NciYQ1">pic.twitter.com/sQC0NciYQ1</a></p>— Luís F. Ferreira (@Luygi_) <a href="https://twitter.com/Luygi_/status/1062845132670676994?ref_src=twsrc%5Etfw">14 de novembro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Recorde-se que esta não é a primeira vez que as palavras de Margarida Rebelo Pinto geram polémica. Uma das situações que provocou mais críticas foi uma crónica que a escritora escreveu, há alguns anos para o SOL, intitulada a “As Gordinhas e as Outras”.

“Porque não é vista (a Gordinha) como uma mulher? Porque todos têm pena dela? E, já agora, porque é que quando uma mulher está/é gorda nunca ninguém lhe diz, mas quando está/é magra, ninguém se coíbe de comentar: ‘Estás tão magra!?’. Como dizia a Wallis Simpson: ‘Never too rich, never too slim’. E quanto às Gordinhas, o melhor é arranjarem um namorado. Ou uma dieta. Ou as duas coisas”, lia-se no texto de Margarida Rebelo Pinto.