O problema não é a password

É isto que os verdadeiros políticos fariam. Mas Rui Rio acha-se muito acima desses reles mortais.

Se o secretário-geral do PSD faltou ou não faltou dois dias à Assembleia da República, se ganhou indevidamente cento e tal euros com isso, se a sra. deputada que inseriu a sua password o fez ingenuamente ou com maldade são temas que pouco importam à vida política nacional. Aliás, o único ponto em que estes acontecimentos podem ganhar alguma relevância é no facto de Rui Rio ter saltado da política local para a política nacional com a premissa de que viria para Lisboa dar “um banho de ética” aos mouros.

Acontece que Rui Rio ouviu o escândalo e limitou-se a assobiar para o lado e a responder presunçosamente em alemão. Como, aliás, fez noutros casos recentes que abalaram a sua equipa e que têm posto em causa esta tal coisa do “banho de ética”. Neste caso como noutros, bastaria ao presidente do PSD responder cordialmente, minimizar a situação ou, vá lá, negar os factos e refutá-los com novos argumentos. É isto que os verdadeiros políticos fariam. Mas Rui Rio acha-se muito acima desses reles mortais.

Como é que um líder da oposição que não consegue marcar a agenda, que não descola nas sondagens e que olha para a direita e vê um CDS a crescer, um Chega (desculpem a piadola) a chegar, olha para a esquerda e vê um PS a crescer e olha para o centro e vê um Santana Lopes a secar lentamente o seu espaço político, se dá ao luxo de continuar a ter este tipo de postura?

Mas, na verdade, tudo isto pode parecer loucura e não ser. Pode dar-se o caso de eu estar errado, de todos os analistas estarem errados e de todos os jornalistas estarem enganados. Pode até acontecer que Rui Rio seja um génio político e que a marca PSD tenha uma importância tão grande para o eleitorado que o mesmo não transfira o seu voto para o CDS e para os recém-

-chegados partidos de Santana e Ventura. Caso isso aconteça, serei o primeiro a tirar o chapéu a Rio; no entanto, caso isto corra mal, esta aposta de Rio pode muito bem resultar na destruição do PSD.

Publicitário