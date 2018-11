“Everyone should do his bit”

No centenário do armistício da I Guerra Mundial, a memória do serviço de 80 mil dos primeiros escuteiros

A participação portuguesa na Grande Guerra foi evocada na maior parada militar dos últimos 100 anos em Lisboa. Lembraram-se de forma solene, numa altura em que as Forças Armadas têm estado em xeque, os milhares que integraram o Corpo Expedicionário Português e os que perderam a vida. Nos jornais da época, o contributo dos portugueses para o esforço de guerra começou por ser visto com otimismo. “O ‘Temps’ e outros jornais continuam a ocupar-se dos portugueses nos mais simpáticos termos, afirmando que eles fazem magnífica figura e acentuando que o comunicado britânico prestou homenagem à sua bravura e às grandes qualidades do povo aliado. Os ‘tommies’ puseram ao soldado português a alcunha de António, cuja abreviatura (Tony) se harmoniza com tommy”, lia-se no jornal “O Século” nos idos de 1917. “Os ‘Antónios’ – dizem os jornaes – são ardosos e aguentam com valentia o choque do inimigo, no sério raid de trincheiras por este efetuado, merecendo por isso os cumprimentos do comandante em chefe britânico.” O inverno viria a revelar-se trágico, com milhares de baixas.

O centenário do dia que pôs fim ao conflito serviu de pretexto para uma homenagem global. Há outros contributos que vale a pena evocar nesta data. Portugal tem hoje perto de 100 mil escuteiros. Quando rebentou a Grande Guerra, o movimento tinha ainda poucos anos mas já meio milhão de elementos em todo o mundo – hoje são 28 milhões, o maior movimento juvenil do planeta. Podia ter sido o fim mas, pelo contrário, ganhou força e simbolismo.

Robert Baden-Powell, o militar que criou o escutismo como alternativa ao ócio e como escola de princípios e superação através do jogo e do companheirismo, incentivou os rapazes a fazerem a sua parte no esforço de guerra. Os cartazes de recrutamento de voluntários diziam isso mesmo: “Everyone should do his bit.”

Longe do fogo inimigo, os mais novos patrulharam a costa e linhas férreas, prestaram apoio em postos de primeiros socorros, fizeram campanhas de recolha de fundos para comprar ambulâncias, trabalharam no campo e como estafetas e mensageiros. Se algumas funções eram remuneradas, outras valeram-lhes como distinção emblemas de guerra para usar no uniforme, por cada 28 ou 50 dias de trabalho não pago. Estima-se que tenham sido atribuídos 80 mil destes distintivos na I Guerra Mundial.

Os mais velhos combateram. Entre os soldados que desapareceram na guerra estavam alguns dos 20 jovens que tinham participado no primeiro acampamento escutista na ilha de Brownsea, em 1907 – ao todo, a Organização Mundial do Movimento Escutista estima que 8 mil escuteiros tenham perdido a vida no conflito. Depois da Grande Guerra, Baden-Powell viria a organizar, em 1920, o primeiro encontro mundial de escuteiros em Londres, firmando o escutismo como movimento mundial de promoção da paz, fraternidade e boa vontade. Neste primeiro Jamboree participaram escuteiros de 34 países, incluindo um contingente português.

Há 100 anos, os primeiros escuteiros souberam estar alerta para servir. Hoje surgem outros desafios e, quando tantas vezes se questiona se as noites de campo e a competição ainda interessam aos jovens deste tempo, podemos sempre voltar às bases e ser úteis. Quantas vezes é aí que encontramos os agrupamentos, na linha da frente do apoio à população. Para quem, como eu, cresceu no movimento, esse apelo de Baden-Powell de que todos temos a nossa parte a fazer para o bem comum nunca deixará de ser uma referência.

Jornalista, Escreve à sexta-feira