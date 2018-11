Um jovem, com cerca de 25 anos, ficou gravemente ferido, esta quinta-feira, na sequência de um fogo que o deixou com grande parte do corpo queimado.

As notícias iniciais sobre o incidente, ocorrido na bomba de gasolina da Galp na A5, no sentido Lisboa-Cascais na Avenida Duarte Pacheco junto às Amoreiras, davam conta de uma explosão no local.

Mas, segundo fonte dos Sapadores de Lisboa, citado pelo Jornal de Notícias, o incêndio terá sido provocado intencionalmente pelo próprio jovem.

O homem terá regado o corpo com gasolina antes de ter ateado fogo sobre si próprio.

O ferido foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa e, de acordo com o Correio da Manhã, que cita fonte oficial do INEM, tem uma grande parte do corpo queimado.

A PSP está agora a investigar as causas dos acontecimentos.