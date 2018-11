A associação ambientalista ZERO vai oferecer esta sexta-feira ao secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, a galinha ‘Balbina’, como apelo para a necessidade de investir em soluções para que os cidadãos possam reciclar os resíduos orgânicos.

“A obrigatoriedade de recolha seletiva de resíduos orgânicos até 2023 pode e deve ser complementada com a reciclagem doméstica”, defende a Zero, num comunicado, citado pela Lusa. Além de oferecer a galinha a Carlos Martins, a ZERO entregará três compostores domésticos aos outros membros da atual equipa do ministério do Ambiente.

A associação refre ainda que “a distribuição maciça de compostores domésticos, a compostagem comunitária e mesmo a utilização de animais biorecicladores, como as galinhas, são soluções que, conjugadas, poderão ser decisivas para cumprir as metas de reciclagem e poupar recursos financeiros aos municípios, que ficarão sujeitos à obrigação de recolha seletiva de resíduos orgânicos até 2023”.

A ‘Balbina’ é de uma raça portuguesa em vias de extinção.