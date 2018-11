Paulo Gonçalves é ouvido esta sexta-feira, a partir das 14h00, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, no âmbito do processo E-Toupeira.

De acordo com fonte judicial, citada pela agência Lusa, a instrução, requerida pelos quatro arguidos do processo, vai decorrer à porta fechada, exceto no debate instrutório, a 26 de novembro, e na leitura da decisão instrutória, que serão públicas. O ex-assessor jurídico da SAD do Benfica é ouvido esta sexta-feira pela juíza Ana Peres.

A fase de instrução do processo E-Toupeira arrancou na última quarta-feira com o depoimento do funcionário judicial e ex-observador de árbitros, Júlio Loureiro e três testemunhas arroladas por este.

Paulo Gonçalves vai ser ouvido esta sexta-feira com quatro testemunhas arroladas pelo ex-assessor jurídico.

Além de Paulo Gonçalves, acusado de 79 crimes, e de Júlio Loureiro, acusado também de 79 crimes, são arguidos no processo a SAD do Benfica, acusada de 30 crimes, e José Augusto, funcionário judicial que se encontra em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, acusado de 76 crimes.

A instrução deveria ter arrancado na terça-feira com José Augusto. Contudo, o arguido desistiu de prestar declarações nessa ocasião e a sessão ficou sem efeito.

Em causa estão alegados crimes de corrupção, oferta ou recebimento indevido de vantagem e falsidade informática.