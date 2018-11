De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este fim de semana o estado do tempo vai sofrer alterações. Devido à aproximação de um sistema frontal ao território do continente, é esperada chuva, vento forte e agitação marítima.

De acordo com a meteorologista do IPMA Cristina Simões, citada pela agência Lusa, esta sexta-feira não haverá alterações significativas, mas o cenário previsto para os próximos dias é diferente.

"Para sábado e domingo temos um agravamento do estado do tempo. Temos a aproximação de um sistema frontal ao território do continente que nos traz chuva mais persistente para a tarde de sábado e final do dia de sábado. Vamos ter também uma intensificação do vento e agitação marítima", referiu à Lusa.

O agravamento do estado do tempo, que começa no sábado, vai manter-se no domingo. Além de períodos de chuva e aguaceiros, é esperado vento forte, sobretudo no litoral e nas terras altas, e agitação marítima forte com ondulação superior a quatro metros.

Contudo, as temperaturas não vão sofrer “grande alteração”.

"As temperaturas vão continuar sem grande alteração significativa até domingo, dia em que se prevê uma pequena descida da temperatura máxima da ordem dos 2/3 graus Celsius", indicou a meteorologista.

"As temperaturas deverão continuar na segunda-feira sem grandes alterações e teremos menos precipitação e vento", concluiu.