A costa no sul da Índia foi atingida esta sexta-feira por um ciclone que obrigou à retirada de mais de 80.000 pessoas no estado de Tamil Nadu.

“Foram relatados danos à nossa infraestrutura (...) o ciclone fez com que os postes de luz e árvores, barcos de pescadores e casas ficassem danificadas", referiu Satya Gopal, secretário da Autoridade de Gestão de Desastres de Tamil Nadu, citado pela Efe.

Ainda não foi confirmada a existência de vítimas mortais, no entanto, as autoridades informaram que 81.948 pessoas foram retiradas antes da chegada do ciclone.