A Universidade do Minho foi esta quinta-feira alvo de buscas pela PJ no âmbito de uma investigação à anterior gestão dos Serviços de Ação Social (SASUM) da universidade.

Segundo fonte policial disse à Lusa, as buscas decorreram durante todo o dia. No entanto não se sebe se houve detidos ou se foram constituídos arguidos no processo.

Carlos Videira, atual presidente dos SASUM adiantou à agência de notícias que a investigação da PJ está relacionada com a gestão anterior dos serviços. Carlos Silva, atualmente o administrador executivo do InvestBraga – a Agência de Desenvolvimento Económico da Câmara de Braga – foi o anterior responsável pelos SASUM.