Benfica e Sporting iniciaram da melhor forma a participação na Ronda de Elite da UEFA Futsal Champions League, a principal prova europeia de clubes da modalidade. As águias venceram por concludentes 5-0 os croatas do Novo Vrijeme, enquanto os leões, a jogar em casa (a competição decorre no Pavilhão João Rocha), bateram os russos do Sibiryak por 4-0.

Fábio Cecílio, Raúl Campos (hat trick) e Robinho fizeram os golos dos encarnados, que ainda enviaram algumas bolas aos postes da baliza croata. Já pelos leões, marcaram Cardinal, Déo e Dieguinho (bis). As duas equipas, recorde-se, estão integradas no grupo C, trocando esta sexta-feira de adversários: o Benfica defrontará o Sibiryak, com o Sporting a jogar com o Novo Vrijeme. O confronto entre ambos - que deverá definir o apurado para a final four da competição - terá lugar no domingo.

Em destaque, pela positiva e pela negativa, esteve também Ricardinho. O internacional português, considerado o melhor jogador do mundo da modalidade, apontou um dos golos da vitória do Inter Movistar sobre os belgas do Halle-Gooik (4-3), mas acabaria expulso já na reta final do encontro (a 15 segundos do fim) por duplo amarelo. O Inter lidera agora o grupo A de forma isolada, com duas vitórias em dois jogos.